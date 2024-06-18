Облвласти объяснили, почему продлили контракт подрядчику онкоцентра

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Продление контракта подрядчику введенного в эксплуатацию Калининградского областного онкологического центра связано с проверкой документации, которую проводит Госэкспертиза. Об этом сообщается в ответе регионального правительства на запрос «Нового Калининграда».

«Перенос срока действия контракта не означает, что строительство объекта не завершено. Объект введен в эксплуатацию в установленном порядке <...>. На сегодняшний день сметная документация по объекту находится на проверке в ФАУ „Главгосэкспертиза России“ в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта после корректировки проектной документации, связанной с изменениями технологических решений, выполненных на этапе производства строительно-монтажных работ», — отмечается в тексте письма

«Вместе с тем в Министерстве строительства и ЖКХ Калининградской области сообщили, что в ходе реализации объекта генеральный подрядчик столкнулся с рядом трудностей исполнения утвержденных проектных решений в части приобретения медицинского технологического оборудования и материалов, предусмотренных проектной документацией по объекту, по причине введенных ограничений в отношении Российской Федерации со стороны недружественных государств», — подчеркивается в документе.

Напомним, 3 июня стало известно, что срок исполнения контракта по строительству калининградского онкоцентра продлен до конца декабря 2024 года.

Строительство онкологического центра началось в 2018 году, сроки его сдачи многократно переносили. В январе 2024 года власти объявили, что госкорпорация Росатом выдала документы на ввод в эксплуатацию объекта. Поликлиника онкоцентра начала работу в тестовом режиме 20 мая, за три дня в учреждении приняли 49 пациентов. 

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