Фонд капремонта намерен сохранить архитектурные элементы исторических зданий

Декоративные элементы домов, подлежащих сносу, послужат вдохновением для будущих проектов и материалами для ремонта. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта в своём телеграм-канале в среду, 19 июня.
В качестве примера Фонд привёл дом на Луначарского, 13 в Советске, который признали аварийным. От него сохранят некоторые детали: металлические конструкции балконов, венчающий элемент пилястры, деревянные оконные рамы, элементы подоконного карниза, замковый камень и сандрик над окном, а также детали межэтажного карниза.
«Что-то мы сохраним и будем использовать, как пример для создания новых, аутентичных для нашего региона декоративных элементов. А что-то отремонтируем и впоследствии используем в капремонте», — говорится в посте.Ранее в региональном правительстве «Новому Калининграду» сообщали, что в 2024 в областном бюджете на финансирование Фонда капитального ремонта заложено 1,4 млрд рублей, что на 26% больше, чем направляют жители. Позднее стало известно, что в этом году ФКР запланировал капремонт в 545 многоквартирных домах. Фонд также сообщал, что при помощи новых адресных аншлагов с уникальным обликом при ремонте домов намерены «формировать единую характерную стилистическую нить, которая в перспективе свяжет разные локации между собой».