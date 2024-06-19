Фонд капремонта намерен сохранить архитектурные элементы исторических зданий

Фото: Фонд капремонта Калининградской области

Декоративные элементы домов, подлежащих сносу, послужат вдохновением для будущих проектов и материалами для ремонта. Об этом сообщает Фонд капитального ремонта в своём телеграм-канале в среду, 19 июня.

В качестве примера Фонд привёл дом на Луначарского, 13 в Советске, который признали аварийным. От него сохранят некоторые детали: металлические конструкции балконов, венчающий элемент пилястры, деревянные оконные рамы, элементы подоконного карниза, замковый камень и сандрик над окном, а также детали межэтажного карниза.

«Что-то мы сохраним и будем использовать, как пример для создания новых, аутентичных для нашего региона декоративных элементов. А что-то отремонтируем и впоследствии используем в капремонте», — говорится в посте.