Региональный избирком назвал потенциальных кандидатов на пост губернатора

Избирательная комиссия Калининградской области назвала потенциальных кандидатов на пост губернатора региона. Об этом сообщается в телеграм-канале избиркома в четверг, 20 июня.

Документы на выдвижение подали Алексей Беспрозванных («Единая Россия»), Максим Буланов (КПРФ), Евгений Мишин (ЛДПР), Юрий Шитиков («Справедливая россия — Патриоты — За правду») и Роман Морозов (Яблоко).

«Теперь кандидатам на выборах высшего должностного лица региона предстоит пройти „муниципальный фильтр“ (сбор подписей депутатов окружных советов в поддержку своей кандидатуры). С 9 июля до 18.00 19 июля кандидатам необходимо представить в областной избирком необходимые документы для регистрации», — говорится в посте.

В мае «Новый Калининград» провёл опрос среди руководителей фракций в калининградском Заксобрании. Представители КПРФ, ЛДПР и СЗРП не только заявили о планах на участие в губернаторских выборах, но и выдвинулись кандидатами. Только одна партия, представленная в региональном парламенте, не стала выдвигать своего члена — «Партия пенсионеров». Руководитель её фракции Владимир Вуколов рассказал «Новому Калининграду», что такое решение принято на основании схожести программ политического объединения и врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

«Многие точки соприкосновения по максимум у нас есть. Будем говорить так: мешать молодому, перспективному и с определённым ресурсом человеку, который идёт на эту должность, мы с коллегами по „Партии пенсионеров“ не будем. Мы решили, что мы будем его поддерживать. Его программа, которую он до нас донёс, — она нас устраивает, как и его видение развития Калининградской области. Масла масляного не бывает, мы считаем, что его ресурс с нашей поддержкой должен сыграть в плюс», — пояснил Вуколов.