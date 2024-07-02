Для благоустройства каскадного водопада в Зеленоградске ищут подрядчика (фото)

Все новости по теме: Городской облик
Иллюстрации из проектной документации

Администрация Зеленоградского муниципального округа ищет подрядчика для благоустройства каскадного водопада на ул. Тургенева. На работы выделили порядка 25,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля. Итоги аукциона по определению подрядчика планируют подвести 22 июля. Работы необходимо завершить до конца октября 2024 года.

Проект получил положительное заключение госэкспертизы 25 июня. Его разработали в 2023 году. Изначально на работы выделили 21 млн рублей. Средства на реализацию проекта муниципалитет получил от министерства по культуре и туризму по результатам победы в конкурсе «Создание условий для отдыха и рекреации на территории муниципальных образований Калининградской области» в 2022 году.

Каскадный водопад запланирован на территории пруда. Согласно задумке, он должен находиться на искусственной возвышенности. По краям намерены оборудовать каскадные террасы, где можно будет отдохнуть с видом на пруд. «Также предусмотрели декоративное озеленение и деревья, которые изолируют пространство от улично-дорожной сети города и создадут комфортные условия для пребывания», — ранее сообщали представители муниципалитета.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter