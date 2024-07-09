Облвласти готовы отдать Западный форт на Балткосе в аренду за один рубль

Правительство Калининградской области решило выставить на продажу Западный форт на Балтийской косе за один рубль. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Беспрозванных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для приватизации памятника с площадью в 993,6 кв. м. власти решили провести открытый электронный аукцион с начальной ценой в один рубль. Победителю торгов передадут в аренду также земельный участок с кадастровым номером 39:14:030105:62, на котором располагается Западный форт. Собственнику предстоит до конца 2026 года подготовить документацию и до 31 мая 2031 провести ремонт форта или приспособить его под современное использование. До окончания восстановления владелец памятника обязан обеспечивать сохранность Западного форта, убирать и благоустраивать территорию возле него.

В декабре 2023 года областные власти рассчитывали продать форт за 902 тыс. рублей, а о планах приватизации правительство объявил о в феврале. Его включили в прогнозный план приватизации госимущества на 2023 — 2025 годы. Напомним, что форт Западный входит в список объектов культурного наследия регионального значения.

В 2017 году глава агентства Наталья Кузнецова сообщила, что Форт «Морской» на Балтийской косе (также его называют форт «Западный») нельзя выставлять на продажу, он может быть передан только в аренду. По её словам, форт «Морской» находится на первой береговой линии. «Там земельный участок площадью 7 га. Может быть исключительно передан в аренду, поскольку он ограничен в обороте и на сегодня продавать земельный участок под объектом мы не можем», — отмечала она. По её словам, «логично рассматривать введение объекта в оборот в рамках „аренды за рубль“». «Но при этом мы сначала обязаны провести конкурсы», — сказала Кузнецова.

Ранее экс-глава региона Антон Алиханов сообщал, что правительство Калининградской области намерено отдать частному инвестору форт на Балтийской косе в аренду по программе «Рубль за метр». При этом власти готовы были профинансировать работы по проектно-сметной документации для защиты сооружений берегозащиты и профинансировать в дальнейшем само их строительство.

В августе 2016 года глава областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов сообщил, что по фактам повреждения форта возбуждалось уголовное дело.