Власти Калининграда планируют закрыть выезд на Северный обход (фото)

Движение транспорта при выезде из микрорайона Совхозный на Северный обход Калининграда от пересечения улиц Привольной и Урожайной прекращается с 22 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.



Выезд закрывают с целью обеспечить безопасность дорожного движения при реконструкции II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом).

Ответственность за расстановку знаков и ограждения, а также безопасность движения пешеходов и транспорта возлагается на подрядчика — компанию «ВАД», отметили в администрации.

В конце июня с АО «ВАД» заключили контракт на строительство участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи за 14,4 млрд рублей. Ранее сообщалось, что власти Калининграда выдали два порубочных билета для продолжения строительства Северного обхода. В общей сложности предстоит убрать 8827 деревьев. Контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года также с компанией «ВАД». В феврале 2024-го стало известно, что стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.