Внутренний двор замка Тапиау замостили брусчаткой (фото)

В Гвардейске во внутреннем дворе замка Тапиау асфальт заменили на брусчатку. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который осуществляет авторский и технический надзор над работами.



«Практически вся площадь внутреннего двора была заасфальтирована, — пояснил Щербатых. — Брусчатки под асфальтом не оказалось. Лишь в одном месте было где-то 3-4 квадратных метра булыжника. Вся площадь дворика — около 700 квадратных метров. Еще вокруг замка предстоит замостить около двух тысяч квадратов».

Фото предоставлено Валерием Щербатых

На своей персональной странице «ВКонтакте» Валерий Щербатых сообщил, что до самого мощения были проведены основательные работы. Подготовка основания включала в себя выравнивание грунта, уплотнение, и дренаж. Далее проводилось устройство песчаной подушки и щебеночного основания для лучшего распределения нагрузки.

«По краям мостовой устанавливаются бортовые камни для ограничения и удержания конструкции, — добавил Щербатых. — Такая конструкция обеспечивает прочность, долговечность и относительную ровность поверхности. Она была широко распространена до появления современных дорожных покрытий».