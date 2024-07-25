Инвестор рассказал, как будет использоваться старинный колодец замка Тапиау (фото)

Инвестор рассказал, как будет использоваться старинный колодец замка Тапиау (фото)
Фото предоставлено Валерием Щербатых
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Старинный колодец, обнаруженный во дворе замка Тапиау в Гвардейске, в ближайшем будущем смогут использовать по прямому назначению. Однако есть и другие варианты его применения. Об этом «Новому Калининграду» рассказал Алексей Павликов, выступающий одним из инвесторов замка (он также возглавляет компании «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис»).

«Нам предложили приобрести бетонную немецкую конструкцию для оборудования колодца, но находится она под Железнодорожным, — рассказал Павликов. — Второй вариант оформления — деревянная конструкция под черепичной крышей как в Мальборке. Однако у обоих вариантов есть минус — во внутреннем дворе мы планируем проводить массовые мероприятия, и колодец может стать помехой для них. Поэтому есть еще один выход — накрыть колодец бронированным стеклом, а внутри оборудовать подсветку».

Павликов добавил, что во время чистки колодца, засыпанного в советское время, никаких артефактов обнаружить не удалось. Это подтверждает и руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который осуществляет авторский и технический надзор над работами в замке.

Фото предоставлено Валерием Щербатых

«Время строительства колодца мы пока определить не готовы, — сообщил Щербатых. — Сейчас изучаем немецкие документы».

Об особенностях конструкции Щербатых написал подробный пост в своем телеграм-канале. Там сообщается, что замковые колодцы в средневековой Европе, как правило, имели круглую или многоугольную форму и были построены из камня.

«Они могли быть очень глубокими, достигая иногда сотен метров, чтобы обеспечить постоянный доступ к воде даже во время осады. Замковые колодцы обычно располагались внутри замковых стен или в пределах замковой территории, чтобы защитить доступ к воде от врагов. Они также могли использоваться для хранения запасов воды на случай осады», — написал он.

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