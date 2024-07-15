Власти о гостинице на Куршской косе: разрешение на строительство не выдавалось

Разрешение на строительство гостиничного комплекса на искусственном острове в районе посёлка Рыбачий не выдавалось. Об этом заявила и.о. начальника пресс-службы правительства Калининградской области Виктория Алтухова в понедельник, 15 июля.

Она подчеркнула, что насыпной остров подразумевает восстановление береговой полосы Куршского залива. По её заявлениям, берег национального парка постоянно подтапливается и разрушается ураганами и ледоходами.

«По информации министерства градостроительной политики, в границах населённого пункта разрешение на строительство гостиничного комплекса на сегодняшний день не выдавалось», — заявила Алтухова.

Напомним, сейчас разрабатывается концепция создания искусственного острова в районе посёлка Рыбачий. По задумке инвесторов, там должен появиться комплекс зданий, самое высокое из них — 21 метр. Орнитологи высказали свои опасения. По их мнению, новый туркомплекс может стать преградой на пути сложившегося за тысячелетия Беломоро-Балтийского миграционного маршрута птиц. Инвестор утверждает, что в настоящий момент «ведутся только изыскательные работы» и градостроительный план земельного участка еще не получен. По его словам, главная цель проекта — восстановление береговой полосы Куршского залива в районе Рыбачьего.

В 2008 году была разработана концепция развития турзоны на Куршской косе, предусматривавшая строительство речного пункта пропуска в Рыбачьем. Временный пункт пропуска был открыт в июне 2013 года, он стал первым шагом в реализации проекта «Куршская гавань». В полном объёме он должен был начать работать к 2017 году. Также здесь планировалось построить гостиничный комплекс и яхт-клуб. Однако после краха «Инвестбанка» в декабре 2013 года содержать объект стало некому, участок под несостоявшимся пунктом пропуска выставили на торги.

В 2010 году ЮНЕСКО выражала обеспокоенность перспективами строительства туристско-рекреационной зоны, призывая российскую сторону учитывать воздействие на «выдающуюся мировую ценность объекта Всемирного наследия», которым является Куршская коса.

Накануне калининградцы начали оставлять комментарии на странице Алексея Беспрозванных с просьбой обратить внимание на концепцию гостиницы на искусственном острове на Куршской косе в районе посёлка Рыбачий. В своих обращениях они пишут, что из-за туркомплекса может пострадать экология национального парка, а также мигрирующие через него птицы. Областное минприроды заявило, что проектом предусмотрены специальные стёкла, которые вынудят птиц облететь строения.