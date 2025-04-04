Госэкспертиза отклонила проект ФОКа с бассейном в Гурьевске

Все новости по теме: Муниципалитеты

Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Гурьевске не прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Отрицательное решение принял калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» 3 апреля. Проектную документацию готовили компании «Инжтехпром» из Санкт-Петербурга и «Аспект» (Калининград). Застройщик — администрация Гурьевского муниципального округа.

О том, что в Гурьевске собираются построить физкультурно-оздоровительный и ледовый комплексы, местные власти сообщали в январе 2024 года. Завершить разработку проекта и отправить его на экспертизу планировали в марте того же года. Получить положительное заключение экспертизы власти рассчитывали к концу 2024-го. «Отправим заявку на софинансирование в областное правительство из регионального и федерального бюджетов. Точные сроки строительства комплекса сможем назвать, как только получим средства», — сообщали тогда представители муниципалитета. ФОК с бассейнами и борцовскими залами планируют возвести в парке на Калининградском шоссе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter