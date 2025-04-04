Госэкспертиза отклонила проект ФОКа с бассейном в Гурьевске

Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Гурьевске не прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Отрицательное решение принял калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве» 3 апреля. Проектную документацию готовили компании «Инжтехпром» из Санкт-Петербурга и «Аспект» (Калининград). Застройщик — администрация Гурьевского муниципального округа.

О том, что в Гурьевске собираются построить физкультурно-оздоровительный и ледовый комплексы, местные власти сообщали в январе 2024 года. Завершить разработку проекта и отправить его на экспертизу планировали в марте того же года. Получить положительное заключение экспертизы власти рассчитывали к концу 2024-го. «Отправим заявку на софинансирование в областное правительство из регионального и федерального бюджетов. Точные сроки строительства комплекса сможем назвать, как только получим средства», — сообщали тогда представители муниципалитета. ФОК с бассейнами и борцовскими залами планируют возвести в парке на Калининградском шоссе.