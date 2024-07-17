Структура GS Group расторгла сделку по приобретению виллы Порр в Приморске

Компания «Консалт Технология» расторгла сделку с «Корпорацией развития Калининградской области» по приобретению исторической виллы Порр в Приморске Балтийского городского округа. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе GS Group, в структуре которой находится эта петербургская компания.



«ООО „Консалт Технология“ приобрела виллу „Порр“ на открытых торгах. Сделка состоялась, но позже были выявлены ограничения в отношении участка, занятого объектом. ООО „Консалт Технология“ расторгла сделку, вилла вернулась в собственность продавца. По имеющейся информации в настоящее время объект возвращен в государственную собственность Калининградской области», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в холдинге GS Group ранее отказывались сообщать о планах по использованию объекта. В пресс-службе компании в феврале этого года «Новому Калининграду» сообщали, что не готовы обнародовать эту информацию .

«Было принято решение, что мы опубликуем релиз на эту тему, когда придет время», — поясняла руководитель направления по работе со СМИ GS Group Анастасия Белоглазова.

Тогда же о планах инвестора на виллу «Порр» отказались рассказывать и в «Корпорации развития Калининградской области». В организации сослались на собственное положение о защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Ответ на соответствующий запрос «Нового Калининграда» за подписью гендиректора корпорации Андрея Толмачева поступил в редакцию 26 февраля.

Виллу «Порр» и земельный участок под ней в феврале 2024 года приобрела за 30,9 млн рублей компания «Консалт-Технология», которая является структурой GS Group — холдинга, специализирующегося на разработке и производстве потребительской электроники. При этом кадастровая стоимость недвижимости составляет 44,4 млн рублей. Аукцион проводила Корпорация развития Калининградской области, в собственности которой находился исторической объект.

Глава администрации Балтийского округа Сергей Мельников ранее сообщал, что историческое здание планируют восстановить к 2027 году. «Это рекреационная зона, хороший объект, и это будет такая точка притяжения. Все там будет великолепно. Я думаю, три-четыре года, горизонт 2027 года, и мы увидим там великолепный объект», — заявлял чиновник.