Калининградский архитектор: двухъярусный мост нужно было дублировать тоннелем

Автомобильный дублёр двухъярусного моста испортил открыточный вид и городскую среду. Такое мнение в интервью «Новому Калининграду» высказал архитектор Игорь Идиатулин, представляющий «Архитектурную мастерскую 4+». По его словам, решить вопрос власти могли бы при помощи строительства тоннеля.

«Со всеми возможностями нашей страны вполне можно было бы автомобильный мост заменить тоннелем под рекой, — заявил Идиатулин. — Мы все боролись за сохранение двухъярусного моста, а в итоге вид на него закрыли. Это тоже странно. У нас, получается, три моста, и из них самый ценный в середине, который никто не видит. А его надо было оставить как открыточный вид с набережной. Пускай железнодорожный новый мост будет, если нет возможности старый мост как-то реконструировать, чтобы по нему шли поезда. Но автомобильный мост, безусловно, надо было спрятать».

Идиатулин продолжил свою мысль, пояснив, что построить тоннель «в наших реалиях — это не проблема».

«С учётом того, что двухъярусный мост планируется пешеходным и строится мост на остров Канта, город получил бы интересный, комфортный для пешехода туристический маршрут. А мы опять на грабли наступаем, не учась на старых ошибках», — добавил он.

В апреле этого года экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил правительству ускорить строительство автомобильного дублёра двухъярусного моста. Его финансирование, по его словам, идёт опережающими темпами.