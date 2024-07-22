Историк Егор Яковлев: «Попытка вымарать Канта обедняет нашу культуру»

Попытка национализировать Канта Германией или Россией закончится провалом и для той, и для другой стороны. Такими же безуспешными будут попытки отвергнуть наследие кёнигсбергского философа. Такое мнение в ходе беседы с корреспондентом «Нового Калининграда» выразил историк и основатель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.



«На мой взгляд, я скажу свою точку зрения, Кант и Гофман — это такие фигуры, которые не принадлежат, собственно, Германии, — сообщил Яковлев. — Это фигуры, которые уже принадлежат всему человечеству. Поэтому попытка их каким-то образом вымарать, мне кажется, обедняет нашу собственную культуру, потому что, если мы откроем Пушкина, то мы выясним, что Владимир Ленский был „поклонник Канта и поэт“, да? Так или иначе Кант проник и в нашу культуру, и Гофман тоже. Вот пушкинская „Пиковая дама“, например, написана явно под влиянием Гофмана. Я уже молчу про „Щелкунчика“ Петра Ильича Чайковского».

Напомним, что во время выступления на V съезде Российского общества политологов, который прошел в феврале этого года в Светлогорске, Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, связал причины «военного конфликта на Украине» с трудами Иммануила Канта и назвал философа «трофеем».