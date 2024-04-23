Канцлер Германии обвинил Россию в стремлении «присвоить» Канта

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в стремлении «присвоить» Иммануила Канта и его труды. Об этом он заявил 22 апреля на церемонии, организованной Берлинско-Бранденбургской академией наук в честь 300-летия со дня рождения философа, пишет немецкое издание Die Zeit.



Шольц высказал мнение, что у президента России Владимира Путина нет права «ссылаться на Канта». «Тем не менее путинский режим стремится присвоить Канта и его произведения едва ли не любой ценой», — цитирует канцлера Die Zeit.

Олаф Шольц подчеркнул актуальность трактата философа «К вечному миру», отметив, что в нем есть мудрые и заслуживающие внимания указания. Наряду с этим канцлер ФРГ высказал мнение, что многие представления Иммануила Канта стали действительностью. «У нас в Германии, в границах Европейского Союза, частично — на глобальной арене», — сказал Шольц. Он также заявил, что мысли философа оказали существенное влияние на его собственную политическую деятельность.

Накануне губернатор Антон Алиханов заявил на Международном кантовском конгрессе, открывшемся в Балтийском федеральном университете, что «Кант для нас — это наш русский трофей, как и все что вы видите в Калининградской области». «Мы находимся в той точке исторического развития, когда, наверное, от России не ждут ни празднования юбилея Канта, ни вообще разговоров о Канте. У нас, особенно на Западе, и западная пресса, если поднимает этот вопрос, то пишет о России как о чем-то чуждом Иммануилу Канту, — сказал Алиханов. — Мы считаем здесь, что о Канте говорить можно и нужно».