Калининградский перинатальный центр возглавил врач из Москвы

Калининградский региональный перинатальный центр возглавил Сергей Мартиросян, прибывший из Москвы. Соответствующая информация появилась на сайте медицинского учреждения.

Отмечается, что образование Мартиросян получил в Петрозаводском государственном университете по специальности «Акушерство и гинекология» в 1999 году. Спустя семь лет в Екатеринбурге он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Профилактика осложнений беременности и родов при железодефицитной анемии на Крайнем Севере». В том же Екатеринбурге Мартиросян возглавлял детскую городскую больницу № 10, а также работал два года главным акушером-гинекологом. В 2022 году его назначили главным врачом «самого крупного в Москве перинатального центра в составе крупной многопрофильной больницы».

«Является экспертом Национального института качества Росздравнадзора в области качества и безопасности медицинской деятельности, а также разработчиком клинических рекомендаций министерства здравоохранения Российской Федерации по акушерству и гинекологии. Приказом Министерства здравоохранения Калининградской области с 9 июля 2024 года назначен на должность главного врача ГБУ КО «Региональный перинатальный центр», — говорится на сайте перинатального центра.

Экс-главврач учреждения Олег Седнев покинул свой пост в конце января 2024 года. Сообщалось, что о своём уходе он объявил в конце совещания в присутствии всего коллектива.

В конце декабря калининградские медики направили обращение Владимиру Путину по поводу несправедливого, по их мнению, отказа в выплате федеральной субсидии правительства России. В общей сложности письмо поддержали более 70 сотрудников РПЦ.

Авторы обращения отметили, что федеральную субсидию выплатили всем учреждениям родовспоможения и другим лечебным учреждениям Калининградской области, кроме ГБУ КО «Региональный перинатальный центр». При этом коллективу сообщили, что врачи не получили премии, поскольку РПЦ достиг «целевых показателей оплаты труда по „дорожной карте“». Обращением калининградских медиков заинтересовалось следственное управление регионального СК РФ.