На дне колодца в замке Тапиау строители обнаружили части старинного водопровода (фото)

В средневековом колодце замка Тапиау в Гвардейске Калининградской области рабочие обнаружили части старинного водопровода. О своей находке и о предполагаемом устройстве механизма они сообщили «Новому Калининграду».

«Нам удалось поднять наверх две части деревянной трубы (предполагаем, что обе части сделаны из лиственницы), — сообщил один из работников. — Одна труба вставлялась в другую (в качестве гидроизоляции была использована специальная верёвка) и стянута стальными скобами. На одной трубе сбоку есть прорези. Мы предположили, что это фильтр, через который осуществлялся забор воды, потому что эта часть находилась внутри дубовой бочки, которую нам пока поднять не удалось».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Калининградский историк и специалист по Тевтонскому ордену Александр Казённов сообщил «Новому Калининграду», что находка по-своему уникальна.

«Водопровод существовал в замках и городах орденской Пруссии с XIV века. Известно, что с помощью насосов вода из колодцев поступала на верхние этажи замков, в городские бани и дома. В качестве труб выступали выдолбленные изнутри деревянные стволы дуба или, как в данном случае, лиственницы, — пояснил историк. — Касательно датировки сказать наверняка что-либо сложно, основываясь на фотографиях. Но даже сравнивая визуально степень износа действительно средневековых деревянных труб и данной находки, можно предположить, что период их создания более поздний, чем у колодца, выкопанного во время строительства замка».

В июле этого года выступающий одним из инвесторов замка Алексей Павликов сообщал «Новому Калининграду», что старинный колодец, обнаруженный во дворе замка Тапиау в ближайшем будущем смогут использовать по прямому назначению. Однако он оговорился, что есть и другие варианты его применения.

«Во внутреннем дворе мы планируем проводить массовые мероприятия, и колодец может стать помехой для них, — пояснил Павликов. — Поэтому есть еще один выход — накрыть колодец бронированным стеклом, а внутри оборудовать подсветку».

Тогда Павликов рассказывал, что во время чистки колодца, засыпанного в советское время, никаких артефактов обнаружить не удалось. Это подтверждал и руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, который осуществляет авторский и технический надзор над работами в замке. Однако на момент беседы рабочие не успели добраться до дна колодца.