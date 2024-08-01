Экспертиза одобрила проект благоустройства парка им. Гагарина в Калининграде

Государственная экспертиза одобрила проект благоустройства парка имени Юрия Гагарина в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте Единого государственного реестра заключений.

Заключение выдала калининградское ГАУ КО «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Его получило МБУ «Дирекция ландшафтных парков», подведомственное городской администрации. Документацию для экспертизы разрабатывало местное ООО «Другая архитектура».

В июне прошлого года парк Гагарина занял первое место по итогам голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год.

Напомним, что ранее власти Калининграда выделили на обустройство детской площадки в парке имени Гагарина 77,5 млн рублей. Победившая на аукционе компания «Техстрой Проект» согласилась построить площадку за 71, 6 млн рублей.

На территории площадью 1991 кв. метров планируют разместить игровой комплекс «Планеты» с подсветкой, уличный гироскоп, площадку «Солнечная система», канатную дорогу длиной более 20 метров, комплекс для развития координации движений «Волна», центрифугу, комплекс переговорных труб, качели, карусели, песочницу и прочие игровые элементы.