В Калининграде снова не разрешили провести митинг в поддержку блошиного рынка

Власти Калининграда в очередной раз не разрешили провести митинг за сохранение блошиного рынка у башни «Врангель». Об этом сообщили активисты.



"Проведение заявленного публичного мероприятия в форме митинга не может быть согласовано на основании письма Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области от 25.07.2024 №ОКН 1242 в связи с тем, что проведение данного публичного мероприятия может создать угрозу причинения вреда объекту культурного наследия «Башня «Врангель».

Обратившимся предложили изменить место проведения митинга, выбрав из числа мест, утверждённых постановлением правительства Калининградской области от 24.04.2014 № 243 «Об определении единых специально отведённых или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест».

Ответ на уведомление о митинге подписан 26 июля главой администрации Калининграда Еленой Дятловой. «Пришёл отказ, но это ещё больше даёт нам силы для борьбы за нашу достопримечательность», — прокомментировали активисты.

Митинг планировали провести 4 августа в 11 часов с предполагаемым участием 400 человек. Соответствующее уведомление было отправлено 23 июля.

Месяцем ранее власти отказали активистам в проведении митинга из-за «эпидемиологического подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, сохраняющейся тенденции увеличения числа заболевших новой коронавирусной инфекцией».

Ранее калининградцы, ведущие борьбу за сохранение «блошки», составили коллективное обращение к врио губернатора области Алексею Беспрозванных с просьбой «сохранить блошиный рынок на том же месте и в том же формате, как давно сложившийся туристический и культурно-исторический объект, пользующийся огромной популярностью у жителей города, а также у многочисленных благодарных туристов, посещающих нашу область». Его подписали более 500 человек.

Борьба за сохранение «барахолки» у стен башни «Врангель» ведётся в течение нескольких лет. Власти Калининграда предлагают торговать на законных городских рынках. Представители «блошки» от такого предложения в основном отказываются. В июне на улице Пролетарской, в районе перекрестка с пешеходной улицей Профессора Баранова, появились бетонные блоки, загородившие парковку на трамвайных путях. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, на такую меру горвласти пошли после многочисленных обращений жителей, жаловавшихся на незаконный блошиный рынок.