Глава ЛБИ Екатерина Мизулина о блокировке YouTube: он сам себя довёл до этого

В БФУ им.Канта в понедельник, 29 июля прошла встреча главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной с калининградскими студентами и школьниками. Общественный деятель отвечала на интересующие молодёжь вопросы. В частности, на встрече был задан вопрос о блокировке видеохостинга YouTube.

«YouTube сам себя заблокировал для русского народа, потому что он начал удалять все русское. <...> Он сам всё довел до этой ситуации. Это было, в принципе, предсказуемо и ожидаемо, что замедление, которое сейчас происходит, мы увидим», — прокомментировала Мизулина. «YouTube по закону должен был открыть в нашей стране официальное представительство, работать в белую. Он этого не сделал. YouTube никогда ни копейки денег в нашу инфраструктуру не вложил».

По словам главы ЛБИ, видеохостинг из-за введённых против России санкций «не может российским коммерческим компаниям платить белую». «Они могут это делать, так скажем, по серым схемам, то есть незаконным. Таким образом, наши компании, которые обслуживают их оборудование, их серваки, по сути, должны нарушать закон. И тогда к ним придет, простите, налоговая и все остальные. И наши компании, они в какой-то момент взяли и сказали о том, что они не готовы больше таким образом работать. Вот в этом основная причина. На этой неделе они скорее всего отключат все это оборудование, за которое никто не платит», — добавила Мизулина.

Ранее стало известно, что в России будут предприняты меры по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Как сообщил Александр Хинштейн, до конца текущей недели скорость загрузки YouTube на них может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%.

На встрече школьники и студенты также задавали Екатерине Мизулине вопросы об искусственном интеллекте, статусах иноагентов у кумиров молодёжи и поступлении в вузы для детей участников СВО. Подробнее читайте в предстоящем репортаже «Нового Калининграда».