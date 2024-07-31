Мэрия расторгает договор на строительство школы на ул. Левитана

Администрация Калининграда направила документы на расторжение договора на строительство школы по ул. Левитана в начале июля. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова на оперативном совещании правительства региона в среду. Ранее горвласти утверждали, что подрядчик проводит «регламентные процедуры, необходимые для раскрытия финансирования по объекту».



«Если мы говорим про школу по ул. Левитана, то да. Второго июля мы официально направили документы на расторжение. У нас была встреча с концессионером. Готова доложить», — сказала Елена Дятлова в ответ на вопрос врио губернатора о срыве сроков строительства школ в Калининграде.

Ранее местные жители обращали внимание на то, что строительство новой школы приостановилось в начале июня. Администрация Калининграда отвечала на это в социальных сетях, что школа строится по концессии, и сейчас проводятся «регламентные процедуры, необходимые для раскрытия финансирования по объекту». «После получения средств банка строительство школы будет продолжено», — заверяли власти 21 июля.

Учебное заведение на 1,1 тысяч мест в рамках национального проекта «Образование» строится по концессионному соглашению между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».

Строительство школы находится на контроле прокуратуры в связи с отставанием от графика.