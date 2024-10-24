С бывшего концессионера школы на Левитана хотят взыскать «излишне уплаченные деньги»

Администрация Калининграда собирается взыскать «излишне уплаченные деньги (вместе со штрафами)» с бывшего концессионером школы на ул. Левитана. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.



«30 августа вышло время, отведённое подрядчику законом, в течение которого он должен был ликвидировать отставание от графика, оно возникло, несмотря на то, что свои финансовые обязательства мы выполнили в полном объёме. В итоге администрация вынуждена была обратиться в арбитражный суд, чтобы расторгнуть концессионное соглашение и определить объёмы уже выполненных работ и требуемую сумму на завершение строительства», — говорится в сообщении.

Предварительное судебное заседание по исковому заявлению администрации о расторжении концессионного соглашения назначено на 5 ноября 2024 года.

«Как только судебным решением будет утверждён размер требуемой для достройки суммы, будем оперативно её изыскивать в бюджетах разных уровней, а параллельно взыскивать излишне уплаченные деньги (вместе со штрафами) с уже бывшего концессионера», — добавили в пресс-службе.

Администрация Калининграда направила документы на расторжение договора с подрядчиком школы по ул. Левитана в начале июля. Строительство школы было приостановлено месяцем ранее. Власти сообщали в социальных сетях о проведении «регламентных процедур, необходимых для раскрытия финансирования по объекту». «После получения средств банка строительство школы будет продолжено», — заверяли представители горадминистрации 21 июля.

Учебное заведение на 1,1 тыс. мест строилось по концессионному соглашению между администрацией Калининграда и ООО «Тринадцатая концессионная компания «Просвещение». О заключении договора концессии на строительство школы на ул. Левитана сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в мае 2022 года. В январе 2023 стало известно, что начало работ пришлось отложить из-за возросшей стоимости строительных материалов.

По концессионному соглашению школу должны были построить до конца 2023 года. В феврале председатель комитета городского развития и цифровизации Игорь Шлыков назвал новый срок — 2024 год. В апреле 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов сообщил, что срок сдачи школы вновь может сдвинуться: «Концессионер, уже очевидно, не успевает сдать её к сентябрю, но в этом году она должна быть готова».

Строительство школы, которое реализуется в рамках национального проекта «Образование», в связи с отставанием от графика находится на контроле прокуратуры.