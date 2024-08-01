Власти пообещали максимальные санкции тем, кто не заключил «газовые» договоры

Министерство контроля Калининградской области пообещало применить максимальные санкции к тем, кто не заключил договоры на техническое обслуживание квартирного газового оборудования. Об этом министр Елена Серая сообщила на оперативном совещании правительства региона в среду.



«В преддверии отопительного сезона самым острым вопросом остаётся вопрос обеспечения безопасного пользования газом. Одним из обязательных условий оказания услуги газоснабжения является заключение собственниками квартир договоров на техническое обслуживание квартирного газового оборудования. На сегодняшний день свою обязанность [заключить договор] исполнили всего 366 тысяч из 500 тысяч», — отметила министр.

По её словам, одна из основных проблем — многоквартирные дома с непосредственным способом управления. В таких домах собственники обязаны провести общие собрания и выбрать ответственную за заключение договора компанию. «Если управляющие компании до конца августа не будут назначены и некому будет заключать эти договоры, то газоснабжение может быть приостановлено. Акцентирую внимание, что отсутствие договора является основанием для приостановки подачи газа», — сказала она.

На вопрос врио губернатора Алексея Беспрозванных о санкциях тем, кто не заключил договоры, Елена Серая напомнила, что административный штраф составляет от 5 до 10 тысяч рублей. «Штрафные санкции будем применять мы. Ну и безусловно постараемся это сделать по максимуму. Но самое главное — будет приостановлена подача газа», — сказала министр.

О том, что в Калининградской области начали привлекать к административной ответственности за незаключение договоров на техобслуживание газового оборудования, пресс-служба правительства сообщила в мае.

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