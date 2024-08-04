В Калининградской области в поле обнаружен посудный клад (фото)

В одном из полей Калининградской области обнаружен посудный клад. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе «Форум копателей Калининграда», в тайнике, сделанном предположительно в послевоенные годы, хранилось несколько десятков предметов. Хутор, где были спрятаны предметы, не сохранился — на этом месте сейчас поле, засеянное злаковыми (на момент раскопок урожай был собран).



Место, где была сделана находка, не раскрывается. По фотографиям можно сделать вывод, что находился клад примерно на метровой глубине. Значительная часть посуды (тарелки, салатники, пашотницы, чашки, чайники, графины и так далее) сохранилась.