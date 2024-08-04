В Калининградской области в поле обнаружен посудный клад (фото)

В Калининградской области в поле обнаружен посудный клад (фото)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Клады

В одном из полей Калининградской области обнаружен посудный клад. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе «Форум копателей Калининграда», в тайнике, сделанном предположительно в послевоенные годы, хранилось несколько десятков предметов. Хутор, где были спрятаны предметы, не сохранился — на этом месте сейчас поле, засеянное злаковыми (на момент раскопок урожай был собран).

Место, где была сделана находка, не раскрывается. По фотографиям можно сделать вывод, что находился клад примерно на метровой глубине. Значительная часть посуды (тарелки, салатники, пашотницы, чашки, чайники, графины и так далее) сохранилась.


Подобные находки — не редкость для региона. Так в январе 2023 года среди предметов, найденных копателями, оказалась посуда из уранового стекла, имеющая салатовый цвет при наведении на нее ультрафиолетовой лампы.

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