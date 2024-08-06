Аудитория видеохостинга Rutube за год выросла в два раза

Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версии Rutube среди россиян в июне 2024 года выросла в 2,1 раза к аналогичному периоду 2023-го. Она составила 4,4 миллиона человек, сообщают «Ведомости».

Эксперты считают, что важным драйвером для увеличения аудитории стало появление пиратского контента западных мейджоров и зарубежных стриминговых сервисов, которые ушли из России в 2022 году. Защита авторских и смежных прав является бременем правообладателей, а ушедшие из страны зарубежные компании сейчас не направляют видеохостингу обращения об удалении нелегального контента.

Ранее стало известно, что в России будут предприняты меры по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах. Как сообщил Александр Хинштейн, скорость загрузки YouTube на них может снизиться до 40%, а затем уже до 70%.

На встрече с калининградскими студентами и школьникам глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в ответе на один из вопросов сказала: «Понятно, что YouTube — это передовой видеохостинг. Аналогов пока у нас в России нет. Те хостинги, которые есть, не доросли до этого уровня <...>». При этом МИД призвал жителей России освоить отечественный видеохостинг Rutube взамен западного YouTube.