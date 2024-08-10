На ремонт семи дорог в Калининграде выделили почти 90 млн рублей

На ремонт семи дорог в Калининграде выделили почти 90 млн рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

На ремонт семи дорог в Калининграде выделили почти 90 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является МКУ «ГДСР», подведомственное калининградской администрации. Они предельны на три аукциона. Первый подразумевает поиск подрядчика на ремонт дорожного покрытия улиц Пугачёва, Лесопильной и Суворова на участке от улицы Транспортной до ж/д переезда. На этих объектах работы необходимо провести за 75 дней. Начальная (максимальная) цена контракта — 27,6 млн рублей. Исполнителя работ определят 15 августа.

Второй тендер организован на поиск подрядчика для ремонта проезжих частей на улицах Богдана Хмельницкого и Айвазовского. На эти работы выделили 29,2 млн рублей, их также необходимо провести за 75 календарных дней. Подрядчика также определят 15 августа.

На ремонт дорог на улицах Красносельской и Лужской направлено 28,3 млн рублей — это третий аукцион. Исполнителя работ на этих объектах выберут 14 августа, на ремонт проезжих частей ему тоже отведут 75 дней.

В конце июля стало известно, что власти планируют отремонтировать три улицы в Ленинградском районе Калининграда. На работы готовы выделить почти 32 млн рублей.

Сейчас в Калининграде ремонтируется множество улиц в центральной части города. Глава администрации Елена Дятлова заявила, что их должны сдать к осени. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Антон Романов заявил, что в этом году в Калининграде проводится ремонт на 29 дорожных объектах. На 10 из них проводится перекрытие дороги и тротуаров (ремонт производится комплексно), а на 19 оставшихся во время ремонта сохраняется или будет сохраняться автомобильное движение. По десяти из них ведется подготовительная работа.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter