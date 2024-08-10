На ремонт семи дорог в Калининграде выделили почти 90 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком работ является МКУ «ГДСР», подведомственное калининградской администрации. Они предельны на три аукциона. Первый подразумевает поиск подрядчика на ремонт дорожного покрытия улиц Пугачёва, Лесопильной и Суворова на участке от улицы Транспортной до ж/д переезда. На этих объектах работы необходимо провести за 75 дней. Начальная (максимальная) цена контракта — 27,6 млн рублей. Исполнителя работ определят 15 августа.

Второй тендер организован на поиск подрядчика для ремонта проезжих частей на улицах Богдана Хмельницкого и Айвазовского. На эти работы выделили 29,2 млн рублей, их также необходимо провести за 75 календарных дней. Подрядчика также определят 15 августа.

На ремонт дорог на улицах Красносельской и Лужской направлено 28,3 млн рублей — это третий аукцион. Исполнителя работ на этих объектах выберут 14 августа, на ремонт проезжих частей ему тоже отведут 75 дней.

В конце июля стало известно, что власти планируют отремонтировать три улицы в Ленинградском районе Калининграда. На работы готовы выделить почти 32 млн рублей.

Сейчас в Калининграде ремонтируется множество улиц в центральной части города. Глава администрации Елена Дятлова заявила, что их должны сдать к осени. Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Антон Романов заявил, что в этом году в Калининграде проводится ремонт на 29 дорожных объектах. На 10 из них проводится перекрытие дороги и тротуаров (ремонт производится комплексно), а на 19 оставшихся во время ремонта сохраняется или будет сохраняться автомобильное движение. По десяти из них ведется подготовительная работа.