При ремонте дороги Приморье-Донское планируют ввести одностороннее движение

При ремонте дороги Приморье-Донское планируют ввести одностороннее движение
Фото: мининфраструктуры Калининградской области
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Во время ремонта трассы Приморье-Донское планируют ввести одностороннее движение. Об этом сообщило мининфраструктуры Калининградской области на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 12 августа.

Согласно опубликованной информации, в ближайшее время на дороге начнутся подготовительные работы. Подрядчику предстоит отремонтировать проезжую часть, обустроить тротуары и искусственное освещение, а также поставить новые автобусные остановки в населённых пунктах.

«Полностью перекрывать дорогу не будут. Планируется организовать одностороннее движение. Подрядчик разработает проект организации дорожного движения на время реконструкции дороги. Этот документ обязательно согласовывается и с муниципалитетом, и областным ГИБДД», — говорится в сообщении ведомства.

Власти также отметили, что проект капремонта дороги Донское-Синявино-Янтарный прошёл государственную экспертизу. Там планируются такие же работы, как и на трассе от Приморья до Донского: новая проезжая часть, тротуары, освещение и автобусные остановки. В январе правительство Калининградской области заявило, что ремонт этой дороги «планируется начать после того, как закончат реконструкцию дороги из Донского в Приморье».

Напомним, ранее региональные власти выделили на реконструкцию дороги Приморье-Донское протяженностью 4,6 км 352 млн рублей. Ремонт дороги планируется начать в этом году и завершить к 2026-му. В марте власти начали изымать земельные участки для проведения работ.

Ранее стало известно, что жители поселка Донское готовят коллективное обращение к президенту Владимиру Путину по поводу неудовлетворительного состояния дороги Приморье — Донское. «Часть дороги вымощена плитами еще в советское время и в таком виде сохраняется до сих пор. Ширина дорожного полотна не соответствует требованиям безопасности — когда по дороге едет рейсовый автобус, он вынужден правой парой колес съезжать на обочину, чтобы разминуться со встречными автомобилями», — говорится в обращении, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

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