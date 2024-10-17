Облвласти изменили назначения земель под строительство высоток на Острове

Правительство Калининградской области изменило назначение двух земельных участков под застройку на Октябрьском острове. Приказ регионального министерства градостроительной политики опубликован на официальном сайте правовой информации.

Изменения коснутся земельных участков на Солнечном бульваре и на набережной генерала Карбышева. Так, для участка с кадастровым номером 39:15:140505:270 площадью в 1,16 га установили зону ОЖ/26-о. Это означает, что на нём разрешено строительство 26-этажного дома, а саму землю отнесли к общественно-жилому назначению. Тут намерены построить «горизонтальную многоэтажку». В июле «Новый Калининград» писал, что её проект получил одобрение архитектурно-градостроительного совета.

В сентябре 2023 года территорию под жилой комплекс с горизонтальным корпусом передали по результатам торгов компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Аукцион инициировала Корпорация развития Калининградской области. На торги выставляли не участок непосредственно, а право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях. Как пояснили в корпорации, право собственности на землю сохраняется за регионом.

Изображения: скриншоты из кадастровой карты Калининграда и презентации проекта многоэтажного дома

Высотность на втором участке с кадастровым номером 39:15:140502:24 ограничили 18 этажами, а назначение изменили до ОЖ/18-о. Здесь, на набережной Карбышева, должен появиться многоквартирный жилой дом с помещениями функционального назначения, состоящий из трех высотных секций. Ранее на этом участке было разрешено возведение 12 этажей.

Как следует из открытых источников, земельный участок был передан администрацией Калининграда в марте 2011 в аренду компании «Карт-Траст». На основании дополнительного соглашения от 26.04.2011 права арендатора участка переданы ООО «Янтарный берег». Власти Калининграда пытались расторгнуть с этой компанией договор аренды в 2021 году, но безуспешно. Весной администрация Калининграда выдала компании «Специализированный застройщик „Янтарный берег“» порубочный билет на осуществление ухода на этом земельном участке.