Госдума одобрила закон о штрафах за пропаганду чайлдфри в первом чтении

Госдумой 17 октября в первом чтении был принят законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. «За» проголосовали 388 человек, против и воздержавшихся не было, сообщает издание «РБК».



Согласно проекту, за пропаганду чайлдфри гражданам будет грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В случае, если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов будут увеличены в два раза.

«У семей появится свобода выбора без информационного давления», — заявила в конце обсуждения представлявшая законопроект Эльвира Аиткулова, член думского комитета по просвещению. В ходе обсуждения она утверждала, что ограничена будет только пропаганда, об ограничении личного выбора речи не идет.



Согласно опросу, проведённому сервисом SuperJob, каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России. Мужчины высказывались в пользу запрета чаще женщин (36% и 32% соответственно). Опрошенные с детьми также чаще выступали за запрет движения, чем бездетные (42% и 23%).

