55% россиян уверены, что штрафы за пропаганду чайлдфри не повлияют на рождаемость

Больше половины россиян считают, что введение ответственности за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в РФ. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране. Особенно часто этот вариант выбирали противники ограничений (70%) и те, кто считает штрафы бесполезным (74%). Иными словами, значительная часть общества не согласна с тем, что пропаганда бездетного образа жизни реально влияет на решения людей о деторождении», — уточняет ВЦИОМ.

При этом каждый четвертый (24%) поддерживает авторов законопроекта и уверен, что такие меры повысят рождаемость. Еще 10% считают, что это отрицательно скажется на желании становиться родителями.