55% россиян уверены, что штрафы за пропаганду чайлдфри не повлияют на рождаемость

Больше половины россиян считают, что введение ответственности за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в РФ. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Большая часть (55%) полагают, что введение штрафов за пропаганду чайлдфри никак не повлияет на рождаемость в стране. Особенно часто этот вариант выбирали противники ограничений (70%) и те, кто считает штрафы бесполезным (74%). Иными словами, значительная часть общества не согласна с тем, что пропаганда бездетного образа жизни реально влияет на решения людей о деторождении», — уточняет ВЦИОМ.
При этом каждый четвертый (24%) поддерживает авторов законопроекта и уверен, что такие меры повысят рождаемость. Еще 10% считают, что это отрицательно скажется на желании становиться родителями.Напомним, согласно исследованию, каждый третий россиянин поддерживает запрет движения чайлдфри в России, такие же показатели зафиксированы и при опросе жителей Калининградской области. В сентябре с инициативой запретить движение чайлдфри на законодательном уровне выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В свою очередь, Правительство РФ поддержало законопроект о введение административного наказания за пропаганду идей чайлдфри. 25 сентября 2024 года законопроект о запрете публичной пропаганды отказа от деторождения был внесён в Госдуму. 17 октября документ был принят в первом чтении.