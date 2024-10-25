В Калининграде предложили дать многодетным семьям бесплатный доступ в музеи

В Калининградской области предложили предоставить право многодетным семьям на бесплатное посещение выставок и музеев. Соответствующий проект указа губернатора региона опубликован на сайте правительства области.

Отмечается, что такая возможность будет гарантирована многодетным семьям до достижения совершеннолетия старшим ребёнком. Порог может быть сдвинут до его 23-летия, если ребёнок учится на очной форме обучения в образовательной организации. Для прохода в музеи необходимо будет предоставить удостоверение многодетной семьи, паспорта и свидетельства о рождении, а также студенческий билет. При этом право бесплатного посещения культурных мероприятий не распространится на экскурсионное обслуживание, а также на мероприятия, которые организованы по договору гражданско-правового характера.

Мера должна начать действие со дня подписания указа губернатора Калининградской области. Публичное обсуждение проекта документа продлится до 30 октября. Его подготовило региональное министерство по культуре и туризму.

В середине октября областные власти определили, что многодетной является «семья, состоящая из 2 родителей, состоящих в зарегистрированном браке, либо 1 родителя, имеющих (имеющего) 3 и более детей ( рожденных и (или) усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц), не достигших возраста 18 лет, совершеннолетних детей в возрасте от 18 до 23 лет при условии их обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме, в которой дети и 1 или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, а также 1 из супругов и не менее 3 несовершеннолетних детей имеют регистрацию по месту жительства (пребывания) в Калининградской области».

Всем семьям по чуть-чуть: пять вопросов о поддержке многодетных

Накануне депутаты Законодательного собрания региона одобрили инициативу введения бесплатный проезд для детей из многодетных семей на муниципальных маршрутах. Ранее эта норма действовала только в Калининграде. Помимо бесплатного межмуниципального проезда для детей из многодетный семей новый закон вводит также льготное пользование маршрутами внутри районов региона.