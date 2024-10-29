Иерей РПЦ: Калининград одним из первых отказался от абортов в частных клиниках

Калининградская область одной из первых в стране отказалась от проведения в частных клиник искусственного прерывания беременности. Об этом сообщил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов на брифинге для СМИ в Калининграде во вторник.

«Калининградская область выступила пионером в области многих изменений в сфере социальной политики. Сегодня мы видим, что уже по всей Российской Федерации 502 частные клиники отказались от производства абортов. Более тех, чем 10 регионов полностью частные клиники отказались от производства абортов, это переведено в сферу государственного контроля. И нельзя не упомянуть, что Калининградская область была одной из первых», — сообщил Федор Лукьянов.

Напомним, в конце 2023 года частные клиники Калининграда стали отказываться от проведения хирургических и медикаментозных абортов, хотя ранее они предоставляли эту услугу. Некоторые медицинские организации ссылались на отсутствие соответствующей лицензии, другие говорили о «запрете на проведение абортов» (каком именно, их сотрудники уточнить не смогли). Записать пациентку на медикаментозный аборт согласилась только одна частная клиника из восьми опрошенных «Новым Калининградом».

В январе в пресс-службе правительства региона заявили, что запрета на искусственное прерывание беременности в частных клиниках нет. «Есть только принятая депутатами Законодательного собрания Калининградской области административная ответственность за склонение женщины к аборту. То есть права женщин не нарушены, прерывать беременность или нет — это всё так же их выбор, их решение», — отмечалось в ответе правительства на запрос «Нового Калининграда».