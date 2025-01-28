Власти сообщили о возобновлении строительства школы на ул. Лазурной в Гурьевске

Власти сообщили о возобновлении строительства школы на ул. Лазурной в Гурьевске
Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных
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Строительство школы на ул. Лазурной в Гурьевске, которое было приостановлено в апреле 2024 года, возобновили в конце года. Соответствующая информация размещена в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«А по школе в Гурьевске на ул. Лазурной есть какая- то информация? Когда ожидать возобновление строительства?», — написала одна из посетительниц страницы 24 января. Ответ последовал от представителей администрации Гурьевского муниципального округа 27 января: «Возведение концессионер приостанавливал из-за отсутствия финансирования со стороны банка. В конце прошлого года строительство учреждения возобновил. Планируемый срок окончания строительства — конец 2025 года. Ситуация находится на особом контроле в администрации и областном правительстве».

Строительство новой школы на 1500 мест на ул. Лазурной в Гурьевске началось в марте 2024 года. Первоначально работы оценивались в 3,4 млрд рублей, а завершить их власти планировали «в ближайшие год-полтора». В апреле жители пожаловались, что возведение школы остановилось, а со стройки пропала вся техника. Тогда гурьевская администрация заявила, что работы возобновятся и завершатся до конца 2024 года. В октябре губернатор Алексей Беспрозванных заявил о решении достроить учебное учреждение, несмотря на остановку работ. «В планах — закончить строительство к концу следующего года, дать старт учёбе 1 сентября 2026 года», — написал тогда глава региона.

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