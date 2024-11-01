Власти Калининграда подумывают отказаться от строительства детсада на Мариенко

Власти планируют отказаться от строительства детского сада неподалёку от Нахимовского училища в границах улиц Генерала Лучинского и Героя России Мариенко. Проект изменений в ПЗЗ вынесен на общественные обсуждения в октябре 2024 года.



В документации речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:131913:1938, площадью 51243 кв. м. Предлагается поменять его разрешённое использование с «дошкольного, начального и среднего общего образования» на «Зону объектов социального назначения». Данная зона выделена для строительства, содержания и использования центров общегородского значения: медицинских, учебных, спортивных, выставочных, торговых.



В среду, 23 октября, депутат Горсовета Калининграда Тамилла Чернышева на заседании постоянной комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам заявила о том, что в этом районе выделен всего лишь один земельный участок под детский сад, и это крайне мало для данной территории.



Общественные обсуждения продлятся до 7 ноября 2024 года.