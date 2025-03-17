На ул. Лучинского и Мариенко разрешили вырубить неперспективную растительность

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В границах улиц Генерала Лучинского и Героя России Мариенко в Калининграде разрешили вырубить «неперспективную древесно-кустарниковую растительность самосевного происхождения». Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан МБУ «Управление капитального строительства» 14 марта и действует до 7 сентября 2025 года. Рубку ухода планируют провести на земельном участке с кадастровым номером 39:15:131913:1938 площадью 51 243 кв. м. Сохранить необходимо 232 дерева и 27 кустарников. Выполнение компенсационного озеленения не требуется.

Ранее на указанном участке земли хотели построить детский сад, однако в сентябре 2024 года стало известно о намерении властей отказаться от этих планов. Проект изменений в ПЗЗ был вынесен на общественные обсуждения в октябре 2024 года. Предлагалось поменять вид разрешённого использования земли с «дошкольного, начального и среднего общего образования» на «Зону объектов социального назначения». Эта зона предназначена для строительства, содержания и использования центров общегородского значения: медицинских, учебных, спортивных, выставочных, торговых.

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