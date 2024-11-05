Росприроднадзор: лагерь в Филинской бухте строится с эконарушениями

Детский лагерь в Филинской бухте строится с экологическими нарушениями. Об этом сообщило северо-западное управление Росприроднадзора в своём телеграм-канале.

Ведомство проверило исполнение предписания об устранении природоохранного нарушения, которое выдало ранее. Отмечается, что по проекту на выезде с площадки предусмотрен пункт мойки колёс спецтехники. Сотрудники Росприроднадзора в ходе проверке установили, что его не оборудовали. Это стало поводом для выдачи предписания. Ведомство сообщило, что подрядчик не устранил нарушение.

«Также выявлено, что директор компании не имеет подготовки в области охраны окружающей среды. На стройке вне специально оборудованных мест складируются остатки огарков стальных сварочных электропроводов. Компании выдано повторное предписание, исполнение которого находится на контроле управления», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

На объекте продолжается строительство корпусов будущего спортивного центра. Из восемнадцати зданий уже возведено четыре. По завершении работ здесь появятся открытое спортивное ядро с крытыми трибунами для зрителей, универсальный спортивно-культурный комплекс с залом и бассейном, ледовый комплекс с двумя хоккейными площадками и трибунами для зрителей, жилой блок, восстановительный и учебно-образовательный центры, а также площадки для занятий спортом.

Ранее сообщалось, что строительство круглогодичного детского спортивно-оздоровительного центра на берегу Филинской бухты осложняется проблемами с «освоением средств» — большая часть работ в 2023 году не была выполнена.

Общая стоимость строительства согласно контракту сейчас оценивается в 6 млрд 323 млн рублей (изначально это было 5,2 млрд рублей, подрядчик получил более 1 млрд рублей аванса). Изначально предполагалось, что объект будет сдан в апреле 2024 года, сейчас называется 2026 год. Подрядчика несколько раз обвиняли в срыве сроков строительства, в частности, ему выставлялись неустойки на 9 млн рублей и на 7 млн рублей.

В апреле 2024 года стало известно о том, что власти Светлогорского городского округа нашли подрядчика, готового заняться обустройством спуска к морю в Филинской бухте. Работы взяла на себя зарегистрированная в Правдинском районе компания «Балтик Строй Проект».

О планах построить масштабный детский лагерь в Калининградской области стало известно в сентябре 2022 года, когда президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговоры о важном» допустил создание в Калининградской области детского центра наподобие «Артека» или «Орленка». Круглогодичный спортивный лагерь решили построить в поселке Филино.