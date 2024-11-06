Погода в Калининграде 6 ноября

Погода в Калининграде 6 ноября
Фото: Новый Калининград
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В среду, 6 ноября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +10°С, ночью столбик термометра местами опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с с порывами до 6 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт. ст. Относительная влажность 90%. Температура воды: 7,2°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Воздух там не прогреется выше +9°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части области, — до +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +7,4°С, ночью — до +3,5°С. В ночные и утренние часы возможен туман. Влажность — до 92%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Ветер юго-западный 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днём +8...+11°С. Видимость 3 — 7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ближайшие дни регион ожидает «сплошная атмосферная стабильность». Ночью на почве не исключены слабые заморозки. Днем +9...+11°С, переменная облачность и без осадков. Ветер западный / юго-западный, 3-5 м/с.

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