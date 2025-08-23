Министр Козлов — главам калининградских муниципалитетов: «У вас край заборов»

Министр Козлов — главам калининградских муниципалитетов: «У вас край заборов»
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
На тотальное озаборивание в Калининградской области обратил внимание глава федерального Минприроды Александр Козлов. Перед началом совещания в пятницу, 22 августа, он обратился к главам муниципальных образований с просьбой навести в этой области порядок.

«Извините, если это не по моей кафедре. Примите какую-то норму. У вас зелёный регион, прекрасная застройка, исторические постройки, ландшафт хороший, но эти заборы из профлиста, которые у вас современные появляются, их даже с вертолёта очень видно, — заявил Козлов. — У вас, знаете, такой край заборов. Сделайте регуляторику по этому поводу, наведите порядок. Едешь, и один профлист — все от кого-то загораживаются. От кого вам загораживаться? Это прямо очень ярко бросается в глаза. Я извиняюсь, это не по блоку природных ресурсов, но это как от человека, которому небезразлично. А то кусок — и загородился профлистом, кусок — загородился. Тут же видно старые постройки, где ни заборов, ничего, и всё нормально. Считайте это моим обращением».

Козлова поддержал и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, который отметил, что уже обсуждал эту тему.

Напомним, что в ноябре 2024 года глава администрации города Елена Дятлова в ходе рабочего выезда отметила, что норма по заборам в Калининграде была введена слишком поздно.

Борьбу с ненормативными заборами и ограждениями вокруг индивидуальных и многоквартирных жилых домов Елена Дятлова объявила ещё в конце мая прошлого года. По словам главы администрации, комитет муниципального контроля должен заняться понуждением к понижению заборов по той же схеме, по которой он боролся с бесхозными автомобилями на городских улицах.

Кроме того, в середине мая Елена Дятлова дала поручение устроить проверку строительных заборов. По ее словам, обращаться с жалобами на неубранные строительные ограждения можно в комитет муниципального контроля. По Центральному району можно звонить на номер 92-36-44, по Ленинградскому — 92-36-29, по Московскому — 92-36-94.

