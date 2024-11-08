Статистика: материнская смертность в регионе выше, чем в среднем по России

В Калининградской области показатель материнской смертности превышает среднероссийский. Это следует из анализа данных, предоставленных «Новому Калининграду» Калининградстатом и общедоступной информации Росстата.



В 2023 году в регионе было зафиксировано два случая материнской смертности — показатель составил 26,5 на 100 тысяч родившихся живыми. При этом среднероссийский показатель по итогам прошлого года — 13,3 на 100 тысяч. В 2022 году показатели составляли 36,7 в Калининградской области и 13,0 в среднем по РФ. В 2021 году — 55,8 в Калининградской области, 34,5 — в среднем по России.





Данные Калининградстата

Как отмечается в данных Калининградстата, предоставленных в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», в 2014, 2015 в 2018 годах в регионе не было допущено случаев материнской смертности. С 2019 года они наблюдаются ежегодно, причем относительный показатель выше среднероссийского.





«Новый Калининград» ранее направил в министерство здравоохранения запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с материнской смертностью. «Министерством и государственными медицинскими организациями региона реализуются различные меры по недопущению случаев материнской смертности и материнских критических случаев. Осуществляется контроль маршрутизации беременных женщин с учетом возникших осложнений в период беременности (группы риска) в медицинские организации на родоразрешение, беременных женщин группы высокого риска в консультативно-диагностическую поликлинику Регионального перинатального центра (далее РПЦ), преемственности между учреждениями здравоохранения на всех этапах оказания профильной медицинской помощи», — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что специалистами Регионального перинатального центра проводится непрерывный дистанционный мониторинг беременных женщин, на базе учреждения работает акушерский дистанционно-консультативный центр в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней, доступны телемедицинские консультации, в том числе с медицинскими организациями области, осуществляется активное взаимодействие с национальными медицинскими исследовательскими центрами, в том числе специалистами ведущего федерального центра по профилю «акушерство и гинекология» — НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

«Обучение медицинских специалистов региона в непрерывном формате организовано в Высшей школе медицины БФУ им. И. Канта, а также симуляционных центрах НМИЦ в составе мультидисциплинарных бригад. В целях непосредственного приближения открылся симуляционно-тренинговый центр в Региональном перинатальном центре, — добавили в минздраве. — Проводится межведомственная работа с беременными женщинами, на базе государственных медицинских организаций работают кабинеты медико-социальной помощи, в РПЦ функционирует Центр медико-социальной поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Также в ответе на запрос говорится, что по всем случаям материнской смертности после получения результатов судебно-медицинского исследования в Калининградской области проводятся детальные разборы оказания медицинской помощи пациентам на врачебных комиссиях медицинских организаций и комиссии министерства по анализу перинатальной, младенческой, детской, материнской смертности материнских критических случаев. «По результатам их работы выполняются рекомендованные мероприятия, направленные на совершенствование организации оказания медицинской помощи и профилактику таких случаев», — сообщили в министерстве.