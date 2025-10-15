Дмитриев: в 2025 году в области не было случаев материнской смертности

В 2025 году в Калининградской области не было допущено случаев материнской смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев в ходе эфира в Центре управления регионом, отвечая на вопрос о том, с чем был связан рост показателя в предыдущие годы (с 2019 по 2023).



«По поводу роста материнской смертности: не знаю, откуда данная статистика и информация у вас. Но на самом деле каждый случай материнской смертности — это чрезвычайная ситуация для системы здравоохранения любого региона, в том числе и здравоохранения Калининградской области. Каждый случай отдельно рассматривается, проводится тотальный разбор данной информации», — рассказал Дмитриев.

По его словам, показатель в Калининградской области не растет. «И на сегодняшний день, в 2025 году, ни одного случая материнской смертности не произошло», — сказал министр.

Дмитриев рассказал, что для предотвращения таких случаев в области была создана и функционирует «специализированная медицинская организация» — Перинатальный центр. «Это учреждение третьего уровня, в котором сконцентрированы все специализированные отделения, специалисты. Это и реанимация для женщин, детская реанимация, отделение неонатологии, патологии новорожденных, и все женщины „высокой степени риска“, то есть имеющие риск каких-либо осложнений во время беременности и родов, все должны направляться именно в специализированную медицинскую организацию», — пояснил он.

Он добавил, что женщины «низкой средней степени» риска получают медицинскую помощь в родильных учреждениях области и Калининграда. При этом со стороны Перинатального центра организован мониторинг за женщинами в период беременности, информация о них вносится в единую медицинскую систему, где проводится оценка рисков каждого случая, и в зависимости от ситуации, прогнозируется развитие тех или иных осложнений, которые могут возникнуть. «В зависимости от состояния пациентки и при необходимости планируется уже дальше лечение, работа с женщиной — либо направление ее в специализированную медицинскую организацию, либо родоразрешение по месту жительства», — сказал министр.

С начала 2000-х годов в Калининградской области в течение длительного времени не было случаев материнской смертности. В 2011 году в регионе было зафиксировано два таких случая — в Зеленоградске и Калининграде. В итоге родильное отделение Зеленоградской ЦРБ было перепрофилировано в гинекологическое и отделение патологии беременных, родовспоможение в больнице было прекращено. В 2014 году такой случай был произошел в Гусевской ЦРБ, где в родах скончалась женщина, после — её новорожденный ребенок. В минздраве тогда отмечали, что женщина не наблюдалась во время беременности. Тем не менее после этой ситуации был уволен главврач.

Данные Калининградстата по состоянию на ноябрь 2024 .



В 2015-м, 2016-м и 2018-м годах в регионе не было допущено случаев материнской смертности. С 2019-го по 2023-й они наблюдались ежегодно, причем относительный показатель был выше среднероссийского. Это следовало из данных Калининградстата, предоставленных в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» в ноябре прошлого года. В 2019 и 2020 годах было по два случая, в 2021 году было допущено пять случаев, в 2022 году три, в 2023 году — два. В настоящее время данные о демографических показателях (в том числе материнской и младенческой смертности) не обнародуются по решению Правительства РФ.



Ранее министр сообщил, что в настоящее время в отношении Регионального перинатального центра проводится проверка.