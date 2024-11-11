Директор Кафедрального собора: Философский мост построят к середине 2026 года

Философский мост, который должен соединить улицу Виктора Гюго с островом Канта, не успеют достроить в 2025 году. Такое мнение в ходе интервью «Новому Калининграду» высказал директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.

«Понятно, что срок контракта — 14 месяцев. — заявил Хуциев. — Прошло уже минимум пять с того момента, как они должны были работать. Серьёзно работать они начали месяца два назад, потому что их просили не шуметь в разгар туристического сезона. По моей оценке, в лучшем случае закончат к середине 2026 года. Не 2025-го. Площадка для строительства огорожена, вся эта часть острова не благоустраивается».

Хуциев добавил, что завершить вторую очередь благоустройства Кафедральный собор успеет раньше, чем достроится мост.

«Да, их тяжелая техника будет повреждать уже уложенную тротуарную плитку, после окончания строительства моста мы её будем менять и поправлять. Главное, чтобы после окончания стройки первого моста не началась стройка второго моста», — заключил он.

Строительство Философского моста началось летом 2024 года. Старт строительства, по словам руководителя фонда «Благоустройство и взаимопомощь» Андрея Буштакова, сдвигался из-за нереста рыбы, шедшего до 22 июня. Буштаков также добавлял, что строителям ранее была передана просьба от отельеров, в которой они просили не проводить шумные работы в пиковый турсезон.

«Для этого мы просто поменяли этапность. То есть основные работы мы начнем на острове Канта, а в сентябре придем к „Ластадие“. Мы начинаем завозить строительные материалы. Первое, что мы делаем, — возводим домик управления разводкой моста на острове Канта. В сентябре начинаем бить опорную сваю, у нас опорная свая в воде».

Напомним, что ранее глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что подрядчик приступит к работам по возведению Философского моста в третьей декаде июня.