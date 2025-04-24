Сроки строительства Философского моста в Калининграде вновь сдвигаются (фото)

Завершить строительство Философского моста в Калининграде планируют позже намеченного ранее срока. Речь об этом шла на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству горадминистрации в четверг, 24 апреля.

«Сроки у нас будут немножко сдвигаться, но по объективным причинам. В ходе выполнения работ выяснилось, что те сваи, которые были запроектированы, они не несут. Были выполнены изыскания и установлено, что порядка десяти метров нужно углубляться сваям, чтобы выполнить эту опору. Поэтому срок выполнения работ у нас переносится на конец сентября текущего года. Подрядчик обязуется в тех деньгах всю работу выполнить», — рассказал председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда Максим Федосеев.

Строительством Философского моста, который должен соединить остров Канта с улицей Виктора Гюго, занимается компания «Спецмост». Заказчик — благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Стоимость строительства — 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта Сбер, остальные средства распределены между бюджетами разных уровней.

Предыдущий подрядчик — «АБЗ-Дорстрой», с которым был заключён контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта (цена контракта составила 8,1 млн рублей). Документация прошла экспертизу в июле 2023 года. В ноябре того же года администрация Калининграда заключила соглашение с «Благоустройством и взаимопомощью» о предоставлении субсидии на строительство.

В марте 2024 года конкурс на право заключения контракта на строительство моста выиграла его единственный участник — компания «Спецмост». Она успешно прошла проверку на финансовую устойчивость, которую провёл инвестор проекта — «Сбер».

В третьей декаде июня подрядчик должен был приступить к строительству, однако начать работы вовремя не получилось из-за нереста рыбы и просьб отельеров не шуметь в пик турсезона. В итоге приступить к строительству смогли в конце июля 2024-го.

В первую очередь было возведено здание управления разводкой моста. К октябрю 2024 года работы были выполнены на 10%. Отставание от графика подрядчик объяснял сложностями с доставкой грузов. Завершить строительство планировали сначала к юбилею Канта, затем — к 1 июня 2025-го.

По мнению директора Кафедрального собора Григория Хуциева, строительство «в лучшем случае закончат к середине 2026 года».





Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»