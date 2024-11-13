Власти Калининграда одобрили вырубку деревьев у нового корпуса школы № 11 (фото)

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Власти Калининграда разрешили вырубить 75 деревьев и 11 кустарников на ул. Мира, 1 для благоустройства территории нового корпуса школы №11. Порубочный билет получило муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства».

Вырубка запланирована на земельном участке с кадастровым номером 39:15:120307:1062. Разрешение выдано 13 ноября 2024 года и действует до 13 июня 2025. Уничтожению также подлежат 770 м² газона и прочей растительности. Сохранить необходимо 105 деревьев, 14 кустарников и 10 м² цветника.

Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 70 деревьев и восьми кустарников по тому же адресу. Газон также необходимо восстановить. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 5,1 млн рублей. Согласно информации с сайта администрации Калининграда, проект был скорректирован в связи с «изменением планировочной структуры объекта строительства и возникшей необходимостью дополнительной вырубки зелёных насаждений». Изначально для строительства объекта на территории был запланирован снос существующего одноэтажного здания и 38 деревьев.

Как сообщил 10 ноября в соцсети «ВКонтакте» депутат областного Заксобрания Евгений Верхолаз, объект должен быть введён до конца 2024 года.

Фото: страница Евгения Верхолаза в соцсети «ВКонтакте»

В декабре 2023 года региональные власти дополнительно выделили Калининграду 734 млн рублей на софинансирование строительства корпуса. Общая стоимость работ составила 1 млрд 28 млн рублей. С 2018 года объект подорожал почти в два раза.

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Корпус рассчитан на 650 учеников (21 класс). В нём будут размещены мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты домоводства, два спортзала с разметками для футбола и волейбола, раздельными душевыми и санузлами. В здании также должны появиться студия танца с хореографическими станками и музей боевой славы и патриотического воспитания. Площадь пятиэтажного здания составляет 15 751,6 м². Корпус планировали оснастить всей необходимой инфраструктурой для комфортного передвижения и обучения маломобильных групп населения, а его территорию — площадками для спортивных игр и зонами отдыха.

Изначально объект планировали построить в 2022 году. Генеральный проектировщик, калининградская компания «Вест-Проект», подготовила документацию в апреле 2023 года, в сентябре проект прошёл госэкспертизу.

Как сообщалось ранее, за счёт нового корпуса школа рассчитывает отказаться от обучения в три смены.

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