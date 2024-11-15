Президент Ассоциации глэмпингов: за счёт высокой стоимости инвесторы их окупают

Глэмпинг должен быть дорогим, чтобы предприниматели могли его окупать. При этом есть возможности сделать так, чтобы туристы получали кэшбэк от размещения в них. Об этом «Новому Калининграду» заявила президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира во время форума West HoReCa в Калининграде в пятницу, 15 ноября.

Она отметила, что для туристов, которые ограничены в бюджете, существует множетво других видом размещения: от кемпингов до гостевых домов, где цены ниже. Сами же глэмпинги, по словам Киры, являются «дорогим удовольствием». Если предприниматели не смогут их окупать, то перестанут ими интересоваться.

«Глобально я не думаю, что глэмпинг должен снижать стоимость. Почему? Потому что он должен окупаться на рубеже пяти-шести лет, иначе это не будет интересно для инвесторов. Это бизнес, он должен зарабатывать», — рассказала Жанна Кира. Узнать, сколько глэмпингов в Калининградской области окупаемы, по её словам, сложно, так как не все предприниматели предоставляют такую информацию Ассоциации.

При этом организация планирует создать систему кэшбэка для отдыхающих. По словам Киры, «Карта глэмпингиста» будет накапливать баллы за размещение, которыми впоследствии можно будет оплачивать часть своего отдыха. Разработать систему планируют вместе с федеральным Министерством экономического развития уже в 2025 году.

«Ты едешь отдыхать и собираешь глэмпинги, в которых ты был, у тебя в каждом копится балл. Это как квест: ты проходишь, это мотивирует тебя не уезжать в базу отдыха, кемпинги или вечером к маме. Проект мы хотим сделать внутри Ассоциации», — резюмировала Кира.

В 2024 году власти предусмотрели 20 млн рублей на создание в Калининградской области глэмпингов и кемпингов. В июне министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак предложил оставшиеся деньги от грантовой поддержки развития туриндустрии в Калининградской области отдать на глэмпинги. В мае Алексей Беспрозванных заявил, что в регионе нужно пересмотреть требования к строительству мест гостевого размещения на природе, обязав их оборудовать места для купания.