«От якобы моего лица»: Беспрозванных рассказал о новой форме мошенничества

«От якобы моего лица»: Беспрозванных рассказал о новой форме мошенничества
Фото: Telegram-канал губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных
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Мошенники начали рассылать фейковые приглашения на персональные видеоконференции от лица губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

«Друзья, новая форма мошенничества. От якобы моего лица приглашают на персональную видеоконференцию. Пожалуйста, не ведитесь, это фейк. Не переходите по ссылке», — написал он.

В июне злоумышленники уже создавали фейковые аккаунты Алексея Беспрозванных. В сентябре с этим столкнулась и глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Также на фейковые аккаунты в Telegram жаловались экс-губернатор Антон Алиханов, глава Гусевской администрации Александр Китаев и сити-менеджер Черняховска Сергей Булычев.

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