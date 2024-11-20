Депутаты рекомендовали Заксобранию утвердить повышение транспортного налога

Законодательному собранию Калининградской области рекомендовали утвердить повышение ставок транспортного налога на территории региона. Решение вынесли на заседании комитета по бюджету областного парламента в среду, 20 ноября.

С докладом выступил калининградский министр финансов Виктор Порембский. Государственно-правовое управление и прокуратура Калининградской области замечаний к документу не имели. Присутствовавшие на заседании члены комитета по бюджету приняли поправки в двух чтениях.

Калининградский триггер: как власти планируют увеличить транспортный налог