Депутаты рекомендовали Заксобранию утвердить повышение транспортного налога

Законодательному собранию Калининградской области рекомендовали утвердить повышение ставок транспортного налога на территории региона. Решение вынесли на заседании комитета по бюджету областного парламента в среду, 20 ноября.
С докладом выступил калининградский министр финансов Виктор Порембский. Государственно-правовое управление и прокуратура Калининградской области замечаний к документу не имели. Присутствовавшие на заседании члены комитета по бюджету приняли поправки в двух чтениях.
Калининградский триггер: как власти планируют увеличить транспортный налогЗаконопроект по повышению ставок транспортного налога в Калининградской области Порембский представил на заседании Общественной палаты региона 15 ноября. Предполагается, что новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года, при этом автовладельцы-физлица начнут уплачивать налог по новым параметрам осенью 2026 года. Напомним также, что в феврале 2024 года в Калининградской области утвердили компенсацию транспортного налога участникам специальной военной операции.