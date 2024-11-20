Депутаты рекомендовали Заксобранию утвердить повышение транспортного налога

Депутаты рекомендовали Заксобранию утвердить повышение транспортного налога
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Законодательному собранию Калининградской области рекомендовали утвердить повышение ставок транспортного налога на территории региона. Решение вынесли на заседании комитета по бюджету областного парламента в среду, 20 ноября.

С докладом выступил калининградский министр финансов Виктор Порембский. Государственно-правовое управление и прокуратура Калининградской области замечаний к документу не имели. Присутствовавшие на заседании члены комитета по бюджету приняли поправки в двух чтениях.

Калининградский триггер: как власти планируют увеличить транспортный налог

Законопроект по повышению ставок транспортного налога в Калининградской области Порембский представил на заседании Общественной палаты региона 15 ноября. Предполагается, что новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года, при этом автовладельцы-физлица начнут уплачивать налог по новым параметрам осенью 2026 года. Напомним также, что в феврале 2024 года в Калининградской области утвердили компенсацию транспортного налога участникам специальной военной операции.

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