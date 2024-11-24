Власти — о кирхе в посёлке Ясное: работы по консервации объекта завершены

Работы по консервации кирхи в посёлке Ясное завершены. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила Служба охраны объектов культурного наследия Калининградской области.

Работы проводило ООО «Мироздание». Оно же занималось восстановлением замка Нойхаузен. Подрядчика определили в ноябре 2023 года. При этом исполнителя работ Минкульту удалось найти не сразу. На предыдущие торги не было подано ни одной заявки.

«Объём финансирования составил 14 млн руб. Уверяем Вас, за эти средства сделать такой объём работ: закрыть контур, сделать новую крышу, поставить окна и даже приличные двери для всех других подрядчиков — просто нереально. Испытываем чувство „глубокого удовлетворения“», — говорится в сообщении региональной Службы охраны ОКН.

Кирха в посёлке Ясное — объект культурного наследия регионального значения. Ее строительство началось в 1702 году и завершилось 12 декабря 1706 года. Во время пожара в 1904 году в кирхе полностью выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал с башни и разбился. В период Второй мировой войны строение не получило серьезных повреждений, впоследствии оно использовалось как склад.

В 2010 году кирха была передана Калининградской епархии РПЦ. Тогда же стали планировать её реконструкцию. В 2020 году московская компания «Гефест» выиграла тендер на 63 миллиона рублей на ремонт памятника. В том же году появилась информация, что работы приостановлены. В 2021 году глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов говорил о том, что подрядчик несерьёзно относится к исполнению контракта, однако к тому времени объект уже возводился под крышу. В марте 2023 года Черняховская епархия сообщала на своем официальном сайте, что реконструкция объекта продолжается.