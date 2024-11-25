Калининградцы передали на нужды СВО более 130 охотничьих ружей

Калининградцы передали на нужды СВО более 130 охотничьих ружей
Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Калининградской области
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Калининградцы передали на нужды Специальной военной операции более 130 охотничьих ружей, которые, как предполагается, будут использованы для борьбы с беспилотниками. Как сообщает региональное управление Росгвардии, сбор у населения подобного стрелкового оружия проходит в рамках реализации новой статьи закона «Об оружии». Уточняется, что наиболее востребованным оружием являются отечественные и иностранные гладкоствольные многозарядные ружья 12 калибра.

«В настоящее время в собственность управления Росгвардии по Калининградской области принято более 375 единиц оружия, из которых более 120 единиц отобрано для дальнейшего использования, — сообщает пресс-служба ведомства. — По состоянию на текущий период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Калининградской области уже направили в зону проведения СВО более 130 единиц оружия».

Переданное оружие, как уверяют представители Росгвардии, частям Минобороны РФ и в региональное погрануправление ФСБ России граждане передали добровольно.

«В ближайшее время Росгвардия в Калининградской области готовит к передаче в зону проведения СВО ещё более 270 единиц оружия», — добавили в пресс-службе.

В свою очередь начальник Центра лицензионно-разрешительного отдела полковник полиции Андрей Насонов напоминает, что при сдаче владелец оружия должен предъявить действующее разрешение на него и паспорт.

В октябре этого года в региональном управлении Росгвардии уже сообщали, что жители Калининградской области с этого года начали передавать охотничьи ружья для нужд СВО, где их применяют для борьбы с дронами.

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