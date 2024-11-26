У нацпарка «Виштынецкий» появился сайт с интерактивной картой (фото)

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Скриншот сайта vishtynets.park-kosa.ru

Национальный парк «Виштынецкий» обзавёлся собственным сайтом. Попасть на него можно со страницы «Куршской косы», сообщила пресс-служба нацпарка.

«Мы постарались сделать его актуальным, интересным для посетителей, а главное — эффективным. Рубрикатор аналогичен тому, что представлен на сайте „Куршской косы“. И хотя некоторые разделы ещё находятся в разработке, он уже содержит много полезной информации», — говорится в сообщении.

К примеру, на сайте размещена интерактивная карта с границами заповедной и особо охраняемой зон.

Национальный парк «Виштынецкий» был утверждён постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 1 апреля 2024 года. Его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В 2025 году в нацпарке должна заработать электронная пропускная система. Ранее в пресс-службе сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей».

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