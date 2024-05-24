Директор «Куршской косы» Калина возглавил Виштынецкий национальный парк

Новый национальный парк «Виштынецкий», утвержденный постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля, официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. Об этом «Новому Калининграду» сообщил сам Калина.

Он уточнил, что уже вступил в должность руководителя объединенной дирекции двух национальных парков в Калининградской области. В настоящее время завершается оформление документации, в частности, уже внесены изменения в устав ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».

Напомним, в середине апреля о том, что новый нацпарк «Виштынецкий» может возглавить руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина, в своем телеграм-канале написала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. При этом сам Калина информацию о том, что он уже возглавляет новый нацпарк, тогда не подтвердил, предложив подождать, «когда законные документы придут».

Напомним также, что в ноябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривалось придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе.

В марте сообщалось, что областные власти решили не согласовывать проект создания нацпарка «Виштынецкий», поскольку он вызвал много вопросов у чиновников. В начале ноября министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин пояснял в комментарии «Новому Калининграду», что в регионе есть территории, более достойные статуса нацпарка. Он также отметил, что природный парк «Виштынецкий» начиная с 2017 года «является зоной особого контроля».