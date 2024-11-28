В Калининграде открылась новая поликлиника на Сельме (фото)

В четверг, 28 ноября, в Калининграде спустя годы ожидания состоялось открытие новой поликлиники на Сельме. На церемонии побывал губернатор Алексей Беспрозванных, передаёт корреспондент «Нового Калининграда».

На вопрос о том, почему на запуск объекта потребовалось столько времени, Беспрозванных ответил так: «Разные были причины, в том числе и связанные с логистическими проблемами, с непосредственной доставкой материалов. Но были и бюрократические проволочки, когда очень долго подрядчик реализовывал сам проект». Беспрозванных также добавил, что с запуском поликлиники справились «достаточно оперативно», несмотря на трудности с открытием.

По словам губернатора, кадровую проблему удалось побороть привлечением специалистов из других регионов. «Ряд специалистов с большим удовольствием приехали в Калининград, чтобы работать в этой поликлинике современного уровня, с хорошим оснащением, качественным оборудованием», — отметил он и добавил, что пока специалисты из других регионов «приезжают единично». Кроме того, в новое медучреждение переехали местные врачи, ранее прикреплённые к «той поликлинике, которая обслуживается».

Напомним, сроки начала работы поликлиники на Сельме неоднократно сдвигались. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Год назад открытие построенной поликлиники вновь перенесли из из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В начале апреля 2024 года на тот момент министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко утверждал, что поликлиника проходит лицензирование, первых пациентов она должна принять в конце мая. Алексей Беспрозванных в середине июня говорил о том, что медучреждение заработает к концу августа. В середине августа Беспрозванных назвал новый срок — конец сентября, а затем власти пообещали открыть поликлинику «в течение октября». Однако 29 октября стало известно, что директор горбольницы № 3 уволился из-за проблем с вводом поликлиники на ул. Согласия, которое вновь было перенесено.

В ноябре региональный минздрав опубликовал список адресов, приписанных к новой поликлинике на Сельме. «Население централизованно прикрепят к филиалу городской больницы № 3 на ул. Согласия, 48. Это значит, что вам не нужно приходить и оформлять документы самостоятельно», — уточнило ведомство.